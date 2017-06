Météo du 6 juin : des averses et du soleil

Ce mardi 6 juin, le temps s’annonce encore quelque peu capricieux avec l’apparition d’averses tout au long de la journée.

Benjamin Roure Pluie sur Lyon, octobre 2015

À l’inverse de la semaine dernière, le temps d’aujourd’hui devrait être plus mitigé avec un ciel qui s’assombrira au cours de la journée. Ce matin, quelques averses sont annoncées par Météo France ainsi que de l’orage aux alentours de 11 heures. Dans l’après-midi, le ciel s’éclaircira quelque peu pour laisser place au soleil accompagné de rares averses. Côté températures, il fera 20°C à 11h et 22°C au plus fort de l’après-midi. Dans la nuit de mardi à mercredi, le mercure baissera jusqu’à 12°C.

Une qualité de l’air plutôt ''bonne''

Aujourd’hui, la qualité de l’air et considérée comme ''bonne'' à Lyon. Atmo lui attribue une note de 29/100 sur son indice national, barème sur lequel 0 équivaut à une qualité de l'air dite "très bonne" et 100 "très mauvaise".