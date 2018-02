Météo du 6 février : des chutes de neige ce mardi après-midi à Lyon

Après quelques éclaircies en fin de matinée, de nouvelles chutes de neige vont tomber sur Lyon entre 16h et 1h du matin.

© Justin Boche La place du Maréchal-Lyautey sous la neige (Lyon 6e)

Les chutes de neige qui sont tombées ce lundi se sont arrêtées en soirée. Ce mardi matin reste très gris et de nouvelles précipitations sont attendues à partir de 16h selon Météo France. Les flocons devraient tomber jusqu'à 1h du matin. D'ici là, quelques éclaircies devraient apparaître dans le ciel lyonnais entre 10h et 13h avant que le ciel ne se rebouche. Côté températures, il fera 0°C au plus bas et 7°C au plus chaud aujourd'hui, dans la semaine le thermomètre pourrait descendre jusqu'à -2°C.

La qualité de l'air, enfin, s'améliore. Elle est jugée "bonne" par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 43/100 sur l'indice national Atmo. Indice sur lequel 0 équivaut à une qualité de l'air excellente et 100 exécrable.