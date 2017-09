Météo du 5 septembre : grisaille et chaleur à Lyon

Si le ciel sera chargé tout au long de la journée, la pluie ne devrait pas s’abattre sur Lyon avant la nuit. Quant aux températures, elles dépasseront les 30 degrés cet après-midi.

©Mathilde Régis Vue de Lyon sur le pont de l'Université

Le temps reste gris ce mardi matin dans l'agglomération lyonnaise. Mais la présence d'un léger vent du nord autorisera de nombreuses éclaircies au court de la journée. Dans l'après-midi, le ciel devrait être moins chargé, avant l’arrivée d'une nouvelle perturbation dans la soirée. Entre 8h et 11h, les températures augmenteront de 15 à 27 degrés. Dans l'après-midi, le temps restera chaud, avec des températures au-dessus de 30 degrés entre 14h et 17h. Dès 20h, elles baisseront sous la barre des 30 degrés et le ciel se chargera de nouveau pour de possibles ondées pendant la nuit.

Selon Atmo, la qualité de l'air est "bonne" ce mardi dans l'agglomération lyonnaise. Une note de 48/100 lui est attribuée.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.