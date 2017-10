Météo du 5 octobre : journée ensoleillée à Lyon

Journée de beau temps ce jeudi à Lyon où le thermomètre affichera jusqu'à 25°C.

© Tim Douet Brume et soleil à Lyon

Après la brume matinale, le soleil va faire son apparition à Lyon aux alentours de 9h30. Le reste de la journée sera parfaitement ensoleillé et Météo France ne prévoit aucun nuage à l'horizon. Côté températures, il fera 25°C au plus fort de la journée et 13°C dans la nuit. Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste "bonne" à Lyon et obtient une note de 36/100*.

*Rappel : plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.