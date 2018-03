Météo du 5 mars : du soleil avant la pluie à Lyon

Quelques éclaircies devraient percer le ciel gris avant l'arrivée de fines averses en fin de journée à Lyon.

©Tim Douet Place Louis Pradel à Lyon

Il faudra peut-être sortir les parapluies dès cet après-midi à Lyon. Le ciel gris et nuageux devrait cependant s'éclaircir avant l'arrivée de ces fines averses. Ce matin, la brume matinale persiste et les températures se situent entre 8 et 12 degrés. Mais quelques percées de soleil devraient éclairer la matinée comme l'après-midi. Les averses quant à elle, devraient se profiler dans la soirée pour se poursuivre ce mardi. Cet après-midi, les températures resteront autour des 10 degrés et un très léger vent du sud soufflera sur l'agglomération lyonnaise. De quoi rendre "bonne" la qualité de l'air : Atmo Auvergne-Rhône Alpes lui attribue une note de 32/100.