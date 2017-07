Météo du 5 juillet : soleil et chaleur à Lyon

Belle journée ce mercredi à Lyon pour fêter les résultats du baccalauréat.

Benjamin Roure

En ce jour de baccalauréat et comme depuis le début de semaine, la journée s'annonce très ensoleillée ce mercredi à Lyon. Toute la journée, Météo France ne prévoit aucun nuage à l'horizon. Un très beau temps qui sera accompagné d'une nouvelle forte hausse des températures puisqu'il fera 26°C à 11h et 33°C au plus fort de l’après-midi. Dans la nuit, le mercure baissera pour avoisiner les 16°C. Ce ne sera pas la journée la plus chaude de la semaine puisque 38°C sont attendus ce samedi.

La qualité de l'air est considérée comme "moyenne" ce mercredi à Lyon. Atmo lui attribue une note de 48/100 sur son indice national, barème sur lequel 0 équivaut à une qualité de l'air dite "très bonne" et 100 "très mauvaise".