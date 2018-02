Météo du 5 février : il neige à Lyon

Des chutes de neige vont avoir lieu ce lundi à Lyon de 7h à 16h. Des chutes généralisées sur l'ensemble du département du Rhône.

© Justin Boche La place du Maréchal-Lyautey sous la neige (Lyon 6e)

Il va faire gris ce lundi à Lyon. Pas de lundi au soleil, mais plutôt un lundi sous la neige. Les plus fortes chutes auront lieu entre 7h et 10h, mais quelques flocons continueront de tomber jusqu'à 16h. Les seules chutes de neige de la semaine. D'autres devraient avoir lieu en début de semaine prochaine.

Après un mois de janvier très chaud, les températures vont largement tomber cette semaine à Lyon. Ce lundi, il fera 0°C au plus bas et 2°C au plus chaud, dans la semaine le thermomètre pourrait descendre jusqu'à -3°C.

La qualité de l'air, enfin, se dégrade. Elle est jugée "moyenne" par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 52/100 sur l'indice national Atmo. Indice sur lequel 0 équivaut à une qualité de l'air excellente et 100 exécrable.