Météo du 5 août : fin de l'épisode de canicule à Lyon

Les températures resteront chaudes à Lyon ce samedi 5 août malgré la levée de l'alerte orange vigilance canicule dans le Rhône. De rares averses sont à prévoir dès 14 heures cet après-midi, ainsi qu'un risque d'orages entre 17 heures et 20 heures.

© Antoine Sillières Orage Lyon (pont Morand)

Alors que le thermomètre est monté jusqu'à 37,9 degrés ce jeudi à Lyon, la chaleur s'atténue pour ce premier week-end d'août. Les températures resteront cependant chaudes pour la saison avec trois degrés de plus par rapport aux normales. Ces dernières augmenteront rapidement jusqu'à 30 degrés dès 11 heures ce matin. Mais à partir de 14 heures, de rares averses pourraient faire redescendre les températures sous la barre des 30 degrés. Entre 17 heures et 20 heures, Météo France prévoit un risque d'orages, de quoi faire baisser la température à 26 degrés à 20 heures et à 24 degrés à 23 heures. Un léger vent venu du nord-ouest devrait également souffler tout au long de la journée. Selon Air Rhône-Alpes, la qualité de l'air dans l'agglomération lyonnaise sera moyenne ce samedi : la note qui lui est attribuée est de 60/100.