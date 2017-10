Météo du 4 octobre : du soleil à Lyon ce mercredi

Après un début de semaine nuageux, la journée s'annonce ensoleillée à Lyon.

©Charlotte Santana Fontaine de la place du Maréchal Lyautey à Lyon

Après la pluie, le beau temps. Il va faire très beau ce mercredi à Lyon. Quelques nuages seront présents ici ou là jusqu'à 17h avant de laisser place à un large ciel bleu en fin de journée. Côté températures, il fera 22°C au plus fort de la journée et 7°C dans la nuit. Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste "bonne" à Lyon et obtient une note de 33/100*.

*Rappel : plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.