Météo du 4 mars : des averses et du vent sur Lyon

Le département du Rhône a été placé en alerte aux vents et aux orages ce samedi. En plus des averses matinales, qui devraient s'apaiser au fil de l'après-midi, de fortes bourrasques de vent balayent la capitale des Gaules en ce début de week-end.

Benjamin Roure Pluie, place Guichard

Les fameuses giboulées de mars ne se seront pas faites attendre bien longtemps. Les vents de ces derniers jours persisteront ce samedi sur Lyon et, petite nouveauté, seront accompagnés d'averses. La pluie devrait persister une bonne partie de la journée, jusqu'à la fin d'après-midi. Le vent pourrait atteindre 90 km/h en rafales. Si l'alerte orange a été levée, le département du Rhône reste placé en vigilance jaune aux orages jusqu'à midi et aux vents violents jusqu'à dimanche matin 6h. Plus au sud, la Drôme est toujours en alerte orange.

Un air frais et respirable

Ce n'est pas mieux côté températures, avec des températures inférieures au moyennes de saison, d'environ deux degrés. De 7°C au levé du jour, le thermomètre devrait péniblement atteindre la barre des 10°C à la mi-journée pour redescendre dès le début d'après-midi et se stabiliser autour de 8-9°C.

La qualité de l'air est jugée favorable ce samedi à Lyon d'après les mesures d'Air Rhône-Alpes. Au vu des 40 polluants atmosphériques pris en compte, l'observatoire lui attribue une note de 3,7 sur l'indice national Atmo. Celle-ci correspond à une qualité de l'air dite "médiocre" sur ce barème pour lequel 1 équivaut à une qualité de l'air "très bonne" et 10 "très mauvaise".