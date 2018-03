Météo du 4 mars à Lyon: le soleil avant la pluie

Profitez des belles éclaircies de ce dimanche matin pour sortir : la pluie fera son retour dès l'après-midi, sous des températures très douces.

Benjamin Roure

Un beau dimanche matin. Les nuages de la nuit s'effilochent et laissent entrevoir un joli ciel bleu, dans une atmosphère encore fraîche mais qu'on sent prompte à s'adoucir. Comme un matin de printemps avant l'heure. Alors, vite, si vous voulez en profiter, ne traînez pas et allez mettre le nez dehors ! Car ça ne va pas durer.

Une vraie douceur, mais de l'humidité

Météo France prévoit en effet que les éclaircies ne perdureront pas au-delà de la mi-journée sur le département du Rhône. La pluie va arriver par l'ouest et s'installer jusqu'à la soirée. Et même rester de manière plus ou moins éparse jusqu'à demain. Seule "consolation", la remontée des températures, jusqu'à 14° au meilleur de ce dimanche.

Le début de semaine sera un peu plus frais, autour de 9 à 10° maximum, et toujours sous la grisaille et les gouttes. Alors, encore une fois : profitez de ce dimanche matin!