Météo du 4 janvier : nouvelle journée pluvieuse à Lyon

La journée s'annonce pluvieuse ce jeudi à Lyon avec un record de chaleur pour un 4 janvier qui pourrait être battu.

©Tim Douet

De la pluie, de la pluie, et encore de la pluie. Comme depuis le début de semaine Météo France prévoit une journée particulièrement pluvieuse et grise ce jeudi à Lyon. Les averses prendront une pause entre 10h et 13h avant de repartir de plus belle tout le reste de la journée. Côté température, la journée s'annonce une nouvelle fois très chaude avec 15°C attendus dans l'après-midi. Un record pour un 4 janvier qui était jusqu'ici de 13,7°C en 1999.

Qualité de l'air : bonne

Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes estime la qualité de l'air à 17/100 ce matin, et la qualifie de "bonne".