Météo du 4 janvier : éclaircies, nuages et averses dans la nuit

Ce mercredi, après une journée pleine d'éclaircies, le ciel va se couvrir et donner quelques averses de pluie et de neige toute la nuit.

©Benjamin Roure Des nuages pour le ciel lyonnais

Ce mercredi, la météo alternera entre des éclaircies pas forcément franches et des nuages franchement présents. Dès le matin, la couverture nuageuse va laisser poindre quelques rayons de soleil. Des rayons qui auront encore un peu plus d'espace pour irradier la ville entre 13 heures et 16 heures. Puis la couverture nuageuse se fera à nouveau totale en début de soirée où quelques averses de pluies et de neige sont attendues à partir de 19 heures. Des averses qui ne s'arrêteront qu'au petit matin ce jeudi.

Côté températures, il fera -1°C à 10 h et 1°C à 13 h. Au plus fort de la journée, il fera 3°C. Dans la nuit, la température devrait tomber en dessous des 0°C.

Qualité de l’air : “médiocre”

L'épisode de pollution est toujours en cours à Lyon. La qualité de l'air est considérée comme "médiocre" ce mercredi. Air Rhône-Alpes attribue à l'indice national Atmo une note de 7 sur 10.

Rappel : Sur cette échelle, une note de 1 correspond à un air de “très bonne” qualité et une note de 10 à un air de “très mauvaise” qualité.