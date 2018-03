Météo du 31 mars : des averses à Lyon en fin de journée

Après de belles éclaircies, le temps se dégrade ce samedi. Météo France indique un risque d'orage dès 14 heures ainsi que des averses à partir de 17 heures.

© Tim Douet Brume et soleil à Lyon

Une fois levée, la brume matinale révèle le soleil ce samedi matin à Lyon. Les températures restent cependant fraîches en ce début de printemps et passeront de 4 degrés ce matin jusqu'à 14 degrés maximum vers 17 heures. Selon Météo France, un risque d'orage est à prévoir à Lyon dès 14 heures. Des averses orageuses et des pluies devraient prendre le relais en fin d'après-midi et se poursuivre en soirée. Un vent venu du Nord-Ouest soufflera légèrement sur la ville (15km/h) tout au long de la journée. Malgré la circulation difficile sur les routes de la région pour le week-end de Pâques, la qualité de l'air reste bonne à Lyon ce samedi. L'organisme Atmo Auvergne Rhône-Alpes lui attribue une note de 29/100.