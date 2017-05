Météo du 31 mai : orage et pluie en fin d’après-midi

Après une semaine d’un temps estival et très chaud, les orages et la pluie seront de retour en fin de journée.

© Manon Millet

Si les températures restent encore en hausse par rapport aux normales de saisons, il se pourrait bien que les Lyonnais ne profitent pas pleinement du beau temps. Si le soleil sera présent une bonne partie de la journée, le ciel devrait très vite s’assombrir dès 17 heures, amenant avec lui des orages et précipitations. Côté températures, il fera 24°C à 11h et il fera 27°C au plus chaud de l’après-midi. Dans la nuit, le temps se radoucira et le mercure descendra vers les 15°C.

Une qualité de l’air moyenne

Ce mercredi, la qualité de l’air est moyenne. Atmo lui attribue une note de 52/100 sur son indice national, barème sur lequel 0 équivaut à une qualité de l'air dite "très bonne" et 100 "très mauvaise".