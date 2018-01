Météo du 31 janvier : éclaircies à Lyon ce mercredi

Météo France prévoit une journée où nuages et éclaircies se succéderont dans le ciel lyonnais.

Benjamin Roure

Comme ce mardi, Météo France prévoit de nombreuses éclaircies ce mercredi à Lyon. Du matin jusqu'au soir, le soleil devrait apparaître de façon intermittente dans le ciel lyonnais. Après le coucher du soleil, le ciel va largement se couvrir et donner des averses de pluie toute la nuit. Des averses qui tomberont jusqu'à demain 10h. Côté températures, il fera 12°C au plus fort de la journée et 4°C dans la nuit.

La qualité de l'air est jugée "bonne" ce mardi, l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes lui attribue la note de 27/100, en amélioration par rapport à hier. Le niveau de la Saône reste élevé, Lyon est toujours en alerte jaune crues.