Météo du 31 décembre : le temps sera doux pour la Saint-Sylvestre

Le temps sera doux toute la journée et jusque tard dans la nuit à Lyon pour la Saint-Sylvestre.

©Mathilde Régis Lyon, l’Hôtel-Dieu vu depuis les quais du Rhône.

Après les nuages d'hier, le temps devrait se dégager ce matin à Lyon. Le soleil devrait illuminer la ville à partir de 10 heures, et ce jusqu’en début d’après-midi. Les températures resteront douces tout au long de la journée : 8° sont annoncés à 11 heures et 13° entre 14 et 15 heures. Néanmoins, quelques rafales du sud devraient rafraîchir l'atmosphère dans l’après-midi. Le ciel se voilera complètement à partir de 16 heures. Pour ceux qui ont planifié de sortir tard dans la nuit fêter la Saint-Sylvestre, le thermomètre se maintiendra à 8° jusqu’à 3 heures du matin, avant de redescendre pour accueillir la nouvelle année.

Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes estime la qualité de l'air à 21/100 ce matin, et la qualifie de "bonne".