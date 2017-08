Météo du 31 août : pluie et baisse brutale des températures à Lyon

Après la canicule et les orages, la journée s'annonce pluvieuse et plus fraîche ce jeudi à Lyon.

Benjamin Roure Pluie, place Guichard

Terminée la canicule, terminés les orages, la ville de Lyon va se rafraîchir aujourd'hui. Tout au long de la journée, les averses de pluie vont se succéder. Météo France ne prévoit pas de trombes d'eau, mais la pluie devrait tomber très régulièrement entre 8h et 20h. Côté températures, il fera 20°C au plus fort de la journée et 13°C dans la nuit.

Qualité de l’air : ça s'améliore

Côté qualité de l'air, le laboratoire Atmo l'estime aujourd'hui à 38 sur 100 et la qualifie de "bonne" sur son échelle où 1 équivaut à "très bonne" et 100 à "très mauvaise".