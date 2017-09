Météo du 30 septembre : un samedi sous la pluie à Lyon

Les températures quasi-estivales de la semaine laissent ce samedi la place à un ciel couvert tout au long de la journée.

Benjamin Roure Pluie sur Lyon, octobre 2015

Après les températures clémentes de la semaine passée, l'atmosphère se rafraîchit à Lyon en ce début de week-end. La légère couverture nuageuse de l’aube va progressivement laisser sa place à un ciel chargé tout au long de la matinée. Le thermomètre n'excédera pas 17° ce matin pour se stabiliser dans l’après-midi à 15°. Des rafales de vent balaieront Lyon ce matin avant de s’intensifier en deuxième partie de journée. Les averses débutées à midi se poursuivront tout l’après-midi, et s'estomperont en début de soirée.

Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste "bonne" à Lyon et obtient une note de 37/100. Rappel : plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.