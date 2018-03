Météo du 30 mars : pluies orageuses à Lyon

La journée s'annonce pluvieuse ce vendredi à Lyon avec l'arrivée possible d'orages entre 11h et 14h.

© Antoine Sillières Orage Lyon (pont Morand)

Après les éclaircies de ce jeudi, Météo France prévoit une journée pluvieuse pour ce dernier jour avant le week-end. De 8h à 17h, les averses vont se succéder à Lyon sans un brin de soleil à l'horizon. Entre 11h et 14h, ces averses pourraient même devenir orageuses et seront accompagnées par du vent soufflant en rafales jusqu'à 65 km/h. Du vent qui s'estompera petit à petit en fin d'après-midi. Côté température, il fera 6°C au minimum et 13°C au plus fort de la journée.

Quant à la qualité de l'air, le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes l'estime à 24, soit "bonne", sur son échelle allant de 1, "très bonne", à 100, "très mauvaise".