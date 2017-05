Météo du 30 mai : du soleil à Lyon avant le retour de la pluie

La journée s'annonce très ensoleillée en journée ce mardi avant l'arrivée de la pluie vers 20h.

Benjamin Roure Soleil, pont de La Guillotière

Après plus d'une semaine de beau temps, ce mardi pourrait être le dernier jour de soleil avant l'arrivée de la pluie prévue dans la soirée. Toute la journée, un grand soleil brillera sur Lyon malgré un léger voile nuageux et quelques nuages épars. Dans la soirée, la pluie pourrait faire son apparition après 20 heures. Des orages sont attendus mercredi. Côté températures, il fera 25°C à 11 heures, et 30°C au plus fort de l'après-midi. Dans la nuit, le mercure devrait descendre aux alentours de 16°C.

Qualité de l'air

La qualité de l'air est considérée comme "moyenne" ce mardi à Lyon. Atmo lui attribue une note de 55/100 sur son indice national, barème sur lequel 0 équivaut à une qualité de l'air dite "très bonne" et 100 "très mauvaise".