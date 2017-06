Météo du 30 juin : soleil le matin, orages en fin d’après-midi à Lyon

Le soleil matinal va laisser place à quelques orages en début d'après-midi ce vendredi.

© Coquinou Nuages sur Lyon

Ce vendredi va ressembler aux autres jours de la semaine. Du soleil le matin, puis un temps qui se dégradent au fur et à mesure de la journée avec l’apparition d'averses en début d'après-midi puis d'orages entre 17h et 20h. Côté températures, il fera 19°C à 11h et 22°C au plus fort de l’après-midi dans les environs de 17h. Dans la nuit, le mercure baissera pour avoisiner les 14°C.

La qualité de l'air est considérée comme "bonne" ce vendredi à Lyon. Atmo lui attribue une note de 29/100 sur son indice national, barème sur lequel 0 équivaut à une qualité de l'air dite "très bonne" et 100 "très mauvaise".