Météo du 30 juillet : des risques d'orages à Lyon et dans le Rhône

Après une matinée radieuse, le temps pourrait se gâter dans l'après-midi avec l'émergence possible de foyers orageux localement forts.

© Thony Papin Orages

Atmosphère incertaine. Si le soleil brille toujours dans un ciel dégagé ce dimanche matin à Lyon, la situation pourrait se dégrader à partir de la mi-journée. Les prévisions sont incertaines, mais des risques d'orages localement forts, avec potentiellement de la grêle, sont annoncés sur le département du Rhône. L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes a d'ailleurs été placé en vigilance jaune aux orages jusqu'à lundi 6 heures. Un bémol néanmoins, les annonces d'orages de samedi ne s'étaient finalement pas concrétisées.

Côté températures, on reste sur des valeurs légèrement supérieures aux moyennes de saisons. De 20°C au lever du jour, le mercure grimpera rapidement à 27°C en fin de matinée pour passer la barre des 30°C à la mi-journée et atteindre 31°C en début d'après-midi. La qualité de l'air, enfin, est considérée comme "moyenne" ce dimanche à Lyon par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 54/100 sur l'indice national Atmo. Un barème pour lequel 0 correspond à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.