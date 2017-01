Météo du 30 janvier : des pluies éparses à Lyon

Cette semaine va commencer par une journée de pluie, avec des températures qui vont s’adoucir.

Benjamin Roure Pluie, place Guichard

La météo va changer ce lundi et tourner à la pluie. Du matin jusqu'au soir, des averses éparses vont tomber sur Lyon. Des pluies qui seront un peu plus fortes entre 16h et 19h.

Dans le même temps, les températures vont s'adoucir par rapport à la semaine passée. Il fera 6°C ce matin à 10h, 8°C à partir de 13h puis 9°C à 16h.

Un air de “médiocre” qualité

Atmo attribue à la qualité de l'air à Lyon une note de 86/100, soit un air de "médiocre" qualité pour l'organisme. Retrouvez les mesures à prendre et les recommandations sanitaires sur le site Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.