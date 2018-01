Météo du 30 janvier : de belles éclaircies à Lyon ce mardi

Météo France prévoit une journée pleine de belles éclaircies à Lyon.

Benjamin Roure

Après un lundi particulièrement gris, la journée s'annonce plus ensoleillée aujourd'hui. Le soleil ne tournera pas à plein régime, mais de belles éclaircies vont apparaître tout au long de la journée. Des éclaircies qui apparaîtront à partir de 10h et qui devraient se poursuivre jusqu’à mercredi. Côté températures, il fera 11°C au plus fort de la journée et 2°C dans la nuit.

La qualité de l'air est jugée "bonne" ce mardi, l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes lui attribue la note de 29/100, en amélioration par rapport à hier. Le niveau de la Saône reste élevé, Lyon est toujours en alerte jaune crues.