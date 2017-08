Météo du 30 août : orages et grêle à Lyon

L’épisode de canicule va se terminer aujourd’hui avec l’apparition d’orages et de grêle en fin de journée.

© Antoine Sillières Orage Lyon (pont Morand)

Après un épisode de canicule, le temps s'annonce moins clément ce mercredi à Lyon. Du matin jusqu'à 20h le temps sera plutôt agréable avec un large ciel bleu et quelques nuages ici ou là. C'est à partir de 20h que la météo va se gâter avec l'apparition d'orages. Météo France prévoit même un risque de grêle. Les orages et les pluies vont se poursuivre tout au long de la nuit. Le vent aussi va forcir à partir de 20h avec des rafles qui atteindront 90km/h. Côté températures, il fera 32°C au plus fort de la journée et 17°C dans la nuit.

Qualité de l’air : ça s'améliore

Côté qualité de l'air, le laboratoire Atmo l'estime aujourd'hui à 56 sur 100 et la qualifie de "moyenne" sur son échelle où 1 équivaut à "très bonne" et 100 à "très mauvaise".