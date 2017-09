Météo du 3 septembre : un temps instable

Le temps sera de nouveau instable à Lyon ce dimanche malgré le retour de quelques éclaircies.

Benjamin Roure

Les températures caniculaires de la semaine passée semblent bien loin. Le ciel sera bien couvert ce dimanche avec très probablement du brouillard au début de matinée. Le temps sera plus variable l'après-midi avec le retour de timides éclaircies. En fin de journée, les nuages seront de plus en plus menaçant. Le ciel sera instable et la pluie pourrait faire son apparition.

Des températures en hausse

Du côté des températures, elles seront en légère hausse. Il fera frais et sec ce dimanche matin avec 10 degrés à Lyon. Le thermomètre devrait atteindre les 23 degrés au meilleur de la journée.