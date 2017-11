Météo du 3 novembre : Lyon sous le soleil et la pollution

Si une journée ensoleillée aux températures douces est au programme, la préfecture a, en parallèle, activé le dispositif vigilance pollution face au taux élevé de particules fines stagnant dans l'atmosphère de la ville.

©Tim Douet Vue de Fourvière à Lyon

Quelques nuages et du soleil une grande partie de la journée sont au programme à Lyon. Dès 10 heures ce matin, il fera 11 degrés, puis rapidement, les températures augmenteront jusqu'à 18 degrés à 16 heures. En fin d'après-midi, le ciel pourrait se voiler légèrement. Le vent sera quasiment absent de cette journée, sauf à souffler de manière variable à moins de 5 km/h. N'en déplaise aux nappes phréatiques du Rhône, la pluie n'est pas au programme non plus. Deux éléments qui ne permettront pas l'amélioration de la qualité de l'air. Ce jeudi, la préfecture activait le niveau 1 de vigilance pollution aux particules fines. Pour l'heure, seules des recommandations pour contenir l'épisode de pollution et pour protéger les plus vulnérables sont données. Selon Atmo Auvergne Rhône Alpes, la qualité de l'air est "médiocre" avec une note de 87/100. Sur son site, l'organisme prévoit cependant une amélioration pour la journée de demain.