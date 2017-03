Météo du 3 mars à Lyon : des vents violents sous le soleil

De belles éclaircies, quelques nuages et des rafales venues du Sud sont au programme de ce vendredi. En raison du vent, le département a été classé en vigilance orange par Météo France.

Aimée Legoff

Le vent du Sud se lève de nouveau cet après-midi à Lyon, avec des rafales qui pourront atteindre les 70 km/h cet après-midi. Les températures sont fraîches ce matin, mais augmentent rapidement en passant de 2 à 11 degrés entre 7 heures et 10 heures, avant d'atteindre les 17 degrés à 16 heures. Si le ciel est voilé et nuageux une partie de la journée, le soleil apparaîtra lors de nombreuses éclaircies. Les rafales du vent du Sud se chargeront également d'évacuer et de remplacer l'air de la ville. Selon Air Rhône-Alpes, l'air de la ville de Lyon est de "bonne" qualité ce vendredi. Une note de 36/100 lui est attribuée.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre