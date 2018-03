Météo du 3 mars à Lyon: après la pluie, les éclaircies

Les gouttes matinales sur la région lyonnaise devraient laisser la place à de jolies percées du soleil au fil de la journée.

Benjamin Roire

Ce n'est plus l'hiver trop rude, mais ce n'est pas encore le printemps. Même si ça pourrait y ressembler, au fil de la journée de ce samedi 3 mars sur Lyon. Les petites pluies qui mouillent l'ensemble du département du Rhône pourraient en effet laisser la place au soleil.

Jusqu'à 13° dans l'après-midi

Ainsi, d'après Météo France, dès la fin de matinée sur Lyon et sa région, la pluie va cesser et laisser la place aux éclaircies. Sous un vent à peine perceptible, les nuages vont s'écarter pour laisser passer quelques rayons de soleil, et l'atmosphère se réchauffera. Car si les températures n'excédaient pas 5° au petit matin, elles pourraient grimper jusqu'à 13° dans l'après-midi. Attention toutefois, ici ou là, des averses pourraient créer la surprise.

Demain dimanche, ce sera l'inverse : soleil en journée, pluie en soirée.