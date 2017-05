Météo du 3 mai : la fraîcheur et la grisaille persistent à Lyon

Si quelques éclaircies sont prévues ce mercredi à Lyon, la grisaille l'emportera et quelques gouttes de pluie pourraient survenir au cours de la journée.

Benjamin Roure Ciel gris nuageux sur Lyon

Un ciel voilé et plutôt chargé est à prévoir ce mercredi à Lyon, même si le soleil pourrait faire de courtes apparitions. Des apparitions insuffisantes pour faire remonter des températures qui, encore aujourd'hui, sont de 5 degrés de moins que les normales de saison. Il fera entre 8 et 12 degrés ce matin avant que les températures augmentent à un maximum de 17 degrés aux alentours de 17 heures. Le vent viendra ce mercredi du Nord Ouest et soufflera à une vitesse de 10 km/h. De quoi rendre la qualité de l'air "bonne" dans l'agglomération lyonnaise, comme l'indique Air Rhône-Alpes, qui attribue une note de 34/100 à cette dernière.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.