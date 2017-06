Météo du 3 juin à Lyon : beau le matin, orageux l'après-midi

Météo France envisage même de la grêle sur le département du Rhône.

Benjamin Roure

Le ciel tout bleu et la douceur estivale du matin laissaient augurer un beau week-end de Pentecôte. Ce ne sera pas tout à fait le cas, du moins à partir de ce samedi après-midi.

En effet, des nuages arrivent par l'ouest, et avec eux l'orage. Ils devraient toucher l'agglomération lyonnaise à partir du début d'après-midi. Météo France évoque un risque de grêle. L'épisode orageux se poursuivra jusque dans la soirée, avec des averses.

Dix degrés de perdus

Ce temps instable va aussi faire chuter les températures. Alors qu'on devrait atteindre tranquillement les 27° à la mi-journée, on devrait en perdre une dizaine dans la soirée.

Demain dimanche, si le matin sera encore frais et nuageux, le soleil reviendra dans l'après-midi. Et avec lui, des températures plus agréables.