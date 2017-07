Météo du 29 juillet : grand soleil sur Lyon ce week-end

Le soleil brillera ce samedi à Lyon dans un ciel largement dégagé.

©Tim Douet

Une vraie journée d'été pour ce week-end de basculement entre juillet et août. Le soleil brillera à Lyon, dans un ciel largement dégagé. Avec une sensation de lourdeur qui pourrait se concrétiser par quelques foyers orageux en fin d'après-midi.

Et pour cause, les températures resteront élevées avec 20°C dès le lever du jour. Le mercure grimpera à 28°C à 11 heures pour passer la barre des 30°C à la mi-journée et atteindre 31°C en début d'après-midi, avant de décliner légèrement.

Côté qualité de l'air sera "moyenne" ce samedi à Lyon selon l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue une note de 56/100 sur la barème national Atmo. Barème sur lequel à représente une qualité d'air excellente et 100 exécrable.