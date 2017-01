Météo du 29 janvier : des éclaircies et un air toujours pollué à Lyon

Les températures seront douces ce dimanche à Lyon. Sous un ciel plutôt nuageux, l'air reste de mauvaise qualité selon Air Rhône Alpes.

©Mathilde Régis Lyon, l’Hôtel-Dieu vu depuis les quais du Rhône.

L'opaque voile nuageux au dessus de Lyon ce matin devrait se dissiper au fur et à mesure de la journée. Ce matin, le thermomètre affiche 4 degrés et les températures se réchaufferont à 8 degrés à 16 heures avant de redescendre en soirée, sans toutefois passer sous la barre de zéro. De belles éclaircies devraient surgir cet après-midi et le vent soufflera de manière relativement faible. Côté pollution, la situation reste mauvaise selon Air Rhône Alpes, qui attribue une note de 96/100 à la qualité de l'air à Lyon. Le site précise cependant que la tendance est à l'amélioration pour la journée de demain.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.

