Météo du 29 décembre : du gris et du froid à Lyon

Les températures ne dépasseront pas les 3 degrés et le ciel restera très couvert aujourd'hui à Lyon.

Benjamin Roure

La grisaille et des gelées dans la matinée sont au programme. Entre 7 heures et 10 heures ce jeudi matin, des bancs de brouillard seront encore présents sur la ville. Côté températures, ce n'est qu'à partir du début d'après-midi que le mercure passera au dessus de 0, avec 2 degrés affichés à 13 heures et 3 degrés affichés à 16 heures. Les bancs de brouillard reprendront leurs droits dans la soirée et les températures repasseront sous la barre de 0 dès 22 heures. Le ciel sera chargé de nuages tout au long de la journée et le vent du Nord soufflera de manière très faible, à 5km/h, laissant ainsi stagner la perturbation au dessus de la ville.

Pollution : une qualité de l'air médiocre

Si un nouveau pic de pollution est attendu dans les prochains jours en région parisienne, Lyon n'est pas en reste. L'institut Air Rhône Alpes attribue une note de 73/100 à la qualité de l'air à Lyon, soit une qualité médiocre. Le sol très froid et le vent très faible forme comme un couvercle au dessus de la ville et dans lequel les particules stagnent. Selon la préfecture du Rhône, qui s'appuie sur les données de Air Rhône Alpes, la pollution à Lyon est due à 60% au chauffage, à 25% à la circulation routière et à 15 % à l'industrie.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.