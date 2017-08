Météo du 29 août : 37°C à Lyon ce mardi

L’épisode de canicule est toujours en cours dans le Rhône et cette journée de mardi s’annonce comme la journée la plus chaude de la semaine.

©Tim Douet

L'épisode de canicule est toujours en cours à Lyon et va durer jusqu'à au moins mercredi. Ce mardi le temps ne va pas changer et le soleil va encore une fois faire bouillir la ville de Lyon tout au long de la journée, où aucun nuage n'est prévu pour offrir un peu d'ombre. Ce mardi s'annonce aussi comme le jour le plus chaud de cet épisode de canicule avec des chaleurs qui atteindront les 37°C. Dans la nuit, pas de repos pour les organismes : le mercure ne redescendra pas en dessous de 23°C.

Qualité de l’air : ça se dégrade encore

Côté qualité de l'air, le laboratoire Atmo l'estime aujourd'hui à 82 sur 100 et la qualifie de "médiocre" sur son échelle où 1 équivaut à "très bonne" et 100 à "très mauvaise".