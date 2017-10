Météo du 28 octobre : du soleil et de la fraîcheur à Lyon

Ce samedi à Lyon, place aux rayons de soleil et aux températures rafraîchies par le vent du Nord.

© Marie-Aude Cap Soleil levant sur les bords de Rhône

Les voiles fins de brouillard, en particulier à l'Est de Lyon, disparaîtront dans la matinée. Tout comme les quelques nuages qui viendront se mettre en travers du soleil en cette fraîche matinée d'octobre. Entre 8 heures et 11 heures, les températures se situent entre 9 et 11 degrés. Ce n'est qu'à 14 heures qu'elles atteindront leur maximum - 15 degrés - avant de redescendre entre 17 heures et 20 heures. Une fraîcheur liée à la présence du vent du Nord, qui soufflera à une vitesse d'environ 20 km/h aujourd'hui. Un vent qui permettra aussi de chasser les nuages de la matinée pour laisser place à une après-midi ensoleillée à Lyon.

La qualité de l'air s'améliore

Si la qualité de l'air était considérée hier comme médiocre par Atmo Auvergne Rhône-Alpes, elle n'est aujourd'hui que "moyenne". Une tendance qui devrait se maintenir tout au long de ce week-end. Ce samedi, la qualité de l'air de l'agglomération lyonnaise obtient une note de 54/100.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.