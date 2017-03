Météo du 28 mars : une belle journée s'annonce à Lyon

Si les températures sont similaires à la journée d'hier et que le soleil est aussi au rendez-vous aujourd'hui, le vent sera nettement moins présent.

©Antoine Sillières Soleil d'hiver (pont Morand)

Il n'y aura pas de rafales venues du Sud ce mardi à Lyon, contrairement à lundi. Le ciel se voilera légèrement de nuages entre 11 heures et 14 heures et le vent du Nord soufflera faiblement à une vitesse de 10 km/h. Le matin, il fera entre 5 et 14 degrés avant que le thermomètre n'atteigne 19 degrés dès 14 heures puis 20 degrés à 17 heures. Hormis un bref épisode nuageux à la mi-journée, le temps sera clair et très ensoleillé. La qualité de l'air est jugée "bonne" par Air Rhône-Alpes, qui lui attribue une note de 38/100.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.