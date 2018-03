Météo du 28 mars : Lyonnais, sortez les parapluies

C'est encore une journée pluvieuse qui s'annonce à Lyon. Les nuages et les averses seront de la partie.

Benjamin Roure Pluie sur Lyon, octobre 2015

Aujourd'hui, la journée sera rythmée par les averses. Temps gris et humide à prévoir, sans changement. Prévoyez les parapluies et les vêtements imperméables. Côté température, il fera 11°C à 11h, 15°C dès 14h jusqu'à 20h, où nous perdrons un degré. Il y aura aussi un léger vent, qui soufflera entre 5km/h et 15km/h. Ce soir, le soleil se couchera à 20h03.

Quant à la qualité de l'air, le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes l'estime à 31, soit "bonne", sur son échelle allant de 1, "très bonne", à 100, "très mauvaise".