Météo du 28 janvier : un ciel couvert et de la pluie dès 16h à Lyon

Si les températures s'adoucissent encore un peu plus ce samedi à Lyon, l'air reste très pollué et le ciel particulièrement nuageux. La pluie prévue cet après-midi devrait améliorer la situation.

Benjamin Roure Pluie sur Lyon, octobre 2015

Pour apercevoir quelques rayons de soleil, il faudra être très attentif aujourd'hui à Lyon. Chargé de nuage, le ciel ne devrait pas se dégager avant ce dimanche. Selon Météo France, il devrait pleuvoir dès 16 heures cet après-midi et jusqu'au milieu de la nuit. Côté températures, le redoux se confirme avec 1 degré ce matin et jusqu'à 10 degrés cet après-midi. Dans la soirée, les températures se situeront entre 4 et 5 degrés. Le vent venu du Sud-Est ne soufflera que très faiblement sur la ville.

Toujours une "mauvaise qualité de l'air"

Si les mesures de circulation alternée ont été levées ce week-end à Lyon, le dispositif préfectoral vigilance pollution reste activé. Air Rhône Alpes constate pour ce samedi un air de mauvaise qualité et lui attribue une note de 97/100.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.

Pour aller plus loin, retrouvez les enquêtes Lyon Capitale dans le mensuel de février 2017 actuellement en kiosque : "Pollution : qui est responsable ?", "Pourquoi Collomb fait-il si peu" ? et "Les solutions pour faire de Lyon une ville propre".