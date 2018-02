Météo du 28 février : de la neige ce soir à Lyon

La vague de froid n'a pas tout à fait terminé son son séjour à Lyon. La neige est même attendue en toute fin de journée.

© Lyon Capitale La Fontaine des Jacobins prise dans la glace

Lyonnais, couvrez-vous ! Le froid est toujours d'actualité pour cette journée du 28 février. Le ciel sera légèrement couvert, et ce, toute la journée. Quant aux températures, les thermomètres afficheront -6°C à 10h, 0°C à 13h et 2°C à 16h. Les températures ressenties resteront malgré tout négatives bien que le vent ne souffle pas au delà de 20 km/h. En fin de journée, quelques flocons devraient faire leur apparition, et perdurer jusqu'au jeudi matin.

Côté qualité de l'air, attention. Le Laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes l'estime à 62 aujourd'hui, soit médiocre, sur son échelle de 1 ("très bonne") à 100 ("très mauvaise"). Atmo prévoit une amélioration pour demain.

Ce soir, le soleil se couchera à 18h25.