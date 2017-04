Météo du 28 avril : retour du soleil à Lyon avant le week-end

La journée s'annonce ensoleillée ce vendredi à Lyon.

Benjamin Roure

Après quelques jours de pluie, le soleil va faire son retour à Lyon ce vendredi. Tout au long de la journée, de belles éclaircies devraient illuminer la ville. Quelques nuages apparaîtront tout de même ici et là. Côté températures, il fera 10°C à 11 heures, et 14°C au plus fort de l'après-midi. Dans la nuit, le mercure devrait descendre aux alentours de 3°C.

Qualité de l'air

La qualité de l'air est considérée comme "bonne" ce mercredi à Lyon. Atmo lui attribue une note de 33/100 sur son indice national (barème sur lequel 0 équivaut à une qualité de l'air dite "très bonne" et 100 "très mauvaise".