Météo du 27 mars : un grand soleil à Lyon

Le beau temps s'installe durablement à Lyon cette semaine : à commencer par un lundi très ensoleillé et des températures qui atteindront les 19 degrés.

Benjamin Roure

Un soleil flamboyant qui trône dans un ciel bleu attend les lyonnais ce lundi. Pendant la matinée, il fera entre 4 et 12 degrés avant que le soleil ne réchauffe l'atmosphère jusqu'à 19 degrés cet après-midi. Le vent du Sud soufflera à une vitesse de 20km/h et quelques rafales de vent d'une vitesse de 50 km/h sont à prévoir, ce qui devrait impliquer le passage de quelques nuages cet après-midi. La qualité de l'air reste "bonne" à Lyon estime Air Rhône-Alpes, qui lui attribue une note de 40/100.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.