Météo du 27 juin à Lyon : soleil en journée, orage en soirée

Ce mardi, la journée s'annonce particulièrement belle en début de journée avant l'arrivée d'orages en fin d'après-midi.

©Benjamin Roure Des nuages pour le ciel lyonnais

Les orages annoncés n'ont finalement pas éclaté sur Lyon ce lundi. Aujourd'hui, la journée devrait être similaire à celle d'hier côté météo. Du soleil une large partie de la journée, puis un temps qui se noircit au fur et à mesure de la journée avant l'arrivée d'orages vers 20h. Des orages accompagnés de pluies qui pourraient éclater toute la nuit. Côté températures, il fera 27°C à 11h et 32°C au plus fort de l’après-midi dans les environs de 17h. Dans la nuit, le mercure baissera pour avoisiner les 18°C.

Qualité de l’air "moyenne"

La qualité de l'air est considérée comme "moyenne" ce mardi à Lyon. Atmo lui attribue une note de 54/100 sur son indice national, barème sur lequel 0 équivaut à une qualité de l'air dite "très bonne" et 100 "très mauvaise".