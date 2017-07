Météo du 27 juillet : journée très nuageuse à Lyon

La journée s’annonce très nuageuse ce jeudi à Lyon. Un dernier jour de mauvais temps avant le retour du soleil ce week-end.

Benjamin Roure

Malgré quelques éclaircies matinales, la journée s'annonce plutôt grise ce jeudi à Lyon. Toute la journée, un large voile nuageux devrait empêcher les rayons du soleil de passer. Un mauvais temps de courte durée puisque le soleil devrait faire son retour ce vendredi et s'installer tout le week-end. Côté températures, il fera 24°C à 11h et 29°C au plus fort de la journée.

Qualité de l’air : bonne

Quant à la qualité de l'air, le laboratoire Atmo l'estime à 46 et la qualifie de "bonne" sur son échelle de 1 ("très bonne") à 100 ("très mauvaise").