Météo du 27 août : la canicule se poursuit à Lyon

Après début de week-end étouffant, le mercure va encore grimper ce dimanche à Lyon et pourrait dépasser les 35°C.

© Tim Douet Etudiants se rafraîchissant dans une fontaine à Lyon.

Lyon s'apprête à suffoquer encore un peu plus. Alors que le mercure n'est pas redescendu en-dessous de 20°C la nuit dernière, les températures devraient encore grimper ce dimanche. Il faisait déjà 23°C au lever du jour. Le thermomètre explosera à partir de la mi-journée avec 33°C annoncés à 13 heures et 35°C, voire un peu plus, au plus fort de l'après-midi. Le tout sous un ciel assez couvert, histoire de renforcer la sensation de lourdeur. Des orages sont d'ailleurs prévus en soirée. A 20 heures, il fera encore 32°C.

38°C prévus en début de semaine

"La masse d'air est toujours très chaude", annonce Météo France. L'alerte vigilance orange (sur le Rhône, la Loire et le Puy-de-Dôme) a été prolongée jusqu'à lundi 21 heures, mais pourrait l'être encore davantage. Des valeurs maximales de 38°C sont annoncées pour mardi et mercredi. Dans les agglomérations des départements concernés, le mercure en devrait pas redescendre en dessous de 20°C au cours des nuits à venir.

La qualité de l'air se dégrade ce dimanche à Lyon. Elle est jugée "médiocre", selon l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 68/100 sur l'indice national Atmo. Un barème sur lequel 0 correspond à une qualité de l'air excellente et 100 exécrable.

