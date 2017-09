Météo du 26 septembre à Lyon : de belles éclaircies toute la journée

La météo s'annonce ensoleillée ce lundi à Lyon où le thermomètre va afficher 23°C.

Benjamin Roure

Après un lundi sous la pluie, un mardi au soleil. Tout au long de la journée, de très larges éclaircies vont apparaître au-dessus de Lyon. Quelques nuages seront bien présents ici où là, mais ne devraient pas venir assombrir cette belle journée. Aujourd'hui 23°C sont attendus au plus fort de la journée. Dans la nuit, le mercure va tomber à 11°C. Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste "bonne" à Lyon et obtient une note de 31/100.

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.