Météo du 26 novembre : du soleil sous un froid sec à Lyon

Largement dégagé ce dimanche, le ciel lyonnais verra briller le soleil tout au long de la journée, sous des températures légèrement inférieures aux moyennes de saison.

Tous l'inverse d'hier. Après un samedi pluvieux mais relativement doux, ce dimanche est marqué par un retour du froid et du soleil à Lyon. Le ciel restera largement dégagé tout au long de la matinée. Il pourrait légèrement se couvrir dans l'après-midi, avec un très faible risque d'averses. Le vent restera quasi-nul.

Côté températures, c'est la dégringolade ce dimanche matin, avec une chute de plus de cinq degrés par rapport à hier. De 2°c au lever du jour, le mercure atteindra difficilement 6°C à la mi-journée et 8°C au plus fort de l'après-midi. Des valeurs légèrement inférieures aux moyennes de saison, qui devraient encore chuter, et passer en-dessous de zéro en débiut de semaine prochaine.

Quant à la qualité de l'air, elle est jugée "bonne" ce dimanche par l'observatoire Air-Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 29/100 sur l'indice national Atmo. Pour rappel, 0 équivaut à une note excellente, et 100 exécrable.