Météo du 26 mars : journée grise et pluvieuse à Lyon

Malgré quelques éclaircies matinales, ce lundi s'annonce pluvieux à Lyon.

Benjamin Roure Pluie, place Guichard

Rien de tel que quelques éclaircies matinales pour débuter cette semaine à Lyon. Jusqu'à 14h, la météo alternera entre ciel gris et éclaircies. Durant l'après-midi, plus d'alternative, Météo France ne prévoit que du gris. De rares averses joncheront ce premier jour de la semaine. Elles se poursuivront mardi et mercredi. Côté températures, il fera entre 5°C et 14°C ce lundi.

La qualité de l'air, enfin, est jugée "bonne" par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 32/100 sur l'indice national Atmo (0 étant la meilleure note possible et 100 la pire).