Météo du 26 juin : soleil, pluie et orages à Lyon

Après la canicule de la semaine passée, les températures vont s'adoucir à Lyon ce lundi.

Pas de lundi au soleil aujourd'hui. Après la vague caniculaire qui s'est abattue sur Lyon depuis plus d'une semaine, les températures vont baisser cette semaine à Lyon. Ce lundi, soleil et nuages joueront à cache-cache tout au long de la matinée. À partir de 14 heures quelques averses éparses vont apparaître. Des averses qui se feront plus fortes et qui seront accompagnées d'orages à partir de 17 heures. Les orages devraient continuer jusqu'au coucher du soleil avant de s'estomper dans la nuit. Côté températures, il fera 27°C à 11h et 30°C au plus fort de l’après-midi dans les environs de 17h. Dans la nuit, le mercure baissera pour avoisiner les 19°C.

Qualité de l’air "moyenne"

La qualité de l'air est considérée comme "moyenne" ce lundi à Lyon. Atmo lui attribue une note de 54/100 sur son indice national, barème sur lequel 0 équivaut à une qualité de l'air dite "très bonne" et 100 "très mauvaise".